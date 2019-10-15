Министр образования поручил ректорам увеличить зарплату преподавателям до 10 января

Асхат Аймагамбетов отметил, что при зарплате педагогов в 60-70 тысяч тенге требовать повышения качества образования нереально, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил ректорам вузов повысить заработную плату преподавателям до 10 января 2020 года. Об этом министр написал на своей странице в Facebook. – Глава государства обозначил цели в области усиления качества образования и поддержки педагогов. Исходя из этого, первоочередная задача, которую ставит наше министерство перед ректорами подведомственных госвузов, – это повышение заработной платы для преподавателей от 30% до 50%. Срок исполнения – до 10 января 2020 года, – написал министр. Он отметил, что министерство провело анализ бюджетов вузов и обнаружило наличие финансовых резервов, за счёт которых можно увеличить фонд оплаты труда. -На фоне сложившейся ситуации, когда преподаватели ряда наших университетов получают заработную плату в размере 60-70 тысяч тенге, требовать повышения качества абсолютно нереально, – сказал Асхат Аймагамбетов. Он добавил, что ЕНУ имени Гумилёва, Каспийский университет, Таразский педагогический университет стали пионерами в этом деле. -Остальные вузы также должны неукоснительно исполнить моё поручение в обозначенные сроки. Кроме того, перед ректорами поставлена задача по поддержке академиков, работающих в наших госвузах через установку специальных доплат. Академиков в вузах не так много, поэтому мы просто обязаны поддержать нашу научную элиту. Хочу особо отметить, что эти меры не потребуют дополнительных средств из государственного бюджета и каких-либо иных усилий, – отметил Асхат Аймагамбетов. Он подчеркнул, что в будущем также разработают механизм финансовой поддержки молодых учёных, нацеленных на развитие отечественной науки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.