Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что в городах Алматы и Талдыкоргане уже завершены строительно-монтажные работы модульной инфекционной больницы. - В Жесказгане, Кокшетау, Костанае, Актау, Атырау, Павлдодаре и Петроваловске планируется завершить строительство до конца октября. В Уральске, Туркестане и Кызылорде планируется закончить строительство в ноябре-декабре, - пояснил Алексей Цой. Как рассказал заместитель руководителя управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев, быстровозводимая модульная больница рассчитана на 200 койко-мест. - Общая площадь больницы составит более 7 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 180 коек для стационара и еще 20 коек для отделения реанимации и интенсивной терапии, - отметил он. К слову, строительство больницы обойдется в 7,2 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге выделены из республиканского бюджета, остальные деньги - из местного бюджета. Нуркен Молдашев рассказал, что генеральным подрядчиком по строительству является ТОО "KAZPACO". - Здание больницы будет состоять из четырех блоков: медицинского блока с административной частью; приемно-диагностического отделения; отделения реанимации с операционным блоком; пяти палатных отделений, соединенных между собой коридором галерейного типа, - дополнил он. - Также выделена карантинная зона, зона интенсивной терапии. Будет обеспечен поток движения пациентов, персонала с организацией санпропускников. Также в больнице будет 56 двухместных палат, 16 трехместных палат, 6 одноместных и 7 двухместных боксов с отдельным выходом на улицу и 5 боксов в приемно-диагностическом отделении. - В медицинском блоке будут располагаться два реанимационных зала, два изолятора, малая операционная и манипуляционная со вспомогательными помещениями, административные помещения, помещения лаборатории, стерилизационные помещения, - рассказал Нуркен Молдашев. Для персонала предусмотрены помещения, рассчитанные на 150 человек (130 человек в отделениях и 20 - в диагностике).