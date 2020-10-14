В данный момент проводится расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Украденные 70 млн тенге со счета поликлиники в Атырау не имеют отношения к соцвыплатам - облздрав Иллюстративное фото из архива "МГ" В минувшую пятницу ряд врачей поликлиники №1 города Атырау заявили о своих требованиях связанных с выплатами денежных компенсаций. Данную ситуацию прокомментировал и.о. руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдуалиев. 70 млн тенге, которые были украдены со счета поликлиники в Атырау, не имеют ничего общего с выплатами и компенсациями. Соответствующие правоохранительные органы проводят расследование. Асхан Байдуалиев сообщил, что в августе администрация поликлиники направила в местную администрацию документы 33 врачей, работавших в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и что только 13 из них получат денежные выплаты. Изначально были приняты документы 10 медицинских работников, а в связи с изменением 129 приказа еще трем сотрудникам будут выплачены социальные выплаты.