- Вместе с тем в регионах осуществляется поставка лабораторного оборудования. Проводится обучение специалистов, чтобы увеличить общую мощность лаборатории до 63 тысяч исследований в сутки. В связи со снижением цен на рынке расходных материалов, министерством подготовлено предложение по снижению тарифов на ПЦР-исследования до 22%. В частности снижена стоимость средств индивидуальной защиты и тест-систем, - пояснил Алексей Цой.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что в настоящее время мощность лабораторного исследования уже доведена до 48 тысяч тестов в сутки.Также министр отметил, что после проведения необходимого согласования тариф будет утвержден до конца этого месяца.