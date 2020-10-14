Камза Умбеткалиев предложил расширить до 15 метров автодороги Атырау–Уральск, Атырау–Аккистау, Атырау–Доссор, Доссор–Кульсары–Бейнеу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Одним из рассматриваемых вопросов были итоги проведенного осенью комплексного обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Так, общая протяженность дорог по территории Атырауской области составляет 6161 км, из которых 1120 км – республиканского значения, 878 км – областного и 1177 км – районного значения.

– Что касается именно дорог республиканского значения, то обследованием были охвачены все 1120 км. Как показала данная проверка, 605 км этих автодорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Состояние 314 км оценивается как удовлетворительное. Так, например, на введенной в 2006 году в эксплуатацию трассе сообщением Атырау-Уральск, начиная с 2014 года проводится текущий ремонт различных участков. Однако качество выполнения работ оставляет желать лучшего. Также на данной автодороге отсутствуют эстакады осмотра транспорта и места для отдыха (кемпинги). В результате, водители, отдыхающие в ночное время, вынуждены оставлять свой транспорт на обочине, что приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий, - отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Помимо этого, начальник ДП Атырауской области обратил внимание присутствующих на плохое состояние 45-километрового участка автодороги республиканского значения Махамбет–Х. Ергалиев и полностью разрушенную трассу (136 км) между Кульсары и Мукуром, а также отсутствие должного ухода за так называемыми временными (объездными) дорогами, которые обустраивают на период строительства или ремонта основных участков.

– Особенно плохого качества объездные дороги, расположенные вдоль строящейся астраханской трассы, на участках Сагиз-Жамансор, а также 16-й разъезд-станция Исатай.

Как показывает статистика, с начала этого года на автодорогах республиканского значения произошло 21 ДТП, в которых 19 человек погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести. При этом одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий является узость ширины дорожного полотна. Каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит из-за выезда на полосу встречного движения. Между тем, дороги республиканского значения относятся к III-IV категории, то есть, с шириной в 6-7 метров, - подчеркнул Камза Умбеткалиев.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, главный полицейский региона внес предложение расширить до 15 метров автодороги Атырау–Уральск, Атырау–Аккистау, Атырау–Доссор, Доссор–Кульсары–Бейнеу.

Оборудовав при этом 4-полосное движение с разделительной бетонной полосой посередине, с последующим переводом указанных дорог в I категорию. Кроме того, Камза Умбеткалиев предложил провести реконструкцию дорог между поселком Махамбет и селом Х. Ергалиева, а также между городом Кульсары и поселком Мукур, обеспечив ширину дорожного полотна не менее 8 метров, с переводом во II категорию.

