Построить четырехполосные дороги предложил главный полицейский Атырауской области
Камза Умбеткалиев предложил расширить до 15 метров автодороги Атырау–Уральск, Атырау–Аккистау, Атырау–Доссор, Доссор–Кульсары–Бейнеу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 14 октября, в акимате Атырауской области состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Одним из рассматриваемых вопросов были итоги проведенного осенью комплексного обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений. Так, общая протяженность дорог по территории Атырауской области составляет 6161 км, из которых 1120 км – республиканского значения, 878 км – областного и 1177 км – районного значения.– Что касается именно дорог республиканского значения, то обследованием были охвачены все 1120 км. Как показала данная проверка, 605 км этих автодорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Состояние 314 км оценивается как удовлетворительное. Так, например, на введенной в 2006 году в эксплуатацию трассе сообщением Атырау-Уральск, начиная с 2014 года проводится текущий ремонт различных участков. Однако качество выполнения работ оставляет желать лучшего. Также на данной автодороге отсутствуют эстакады осмотра транспорта и места для отдыха (кемпинги). В результате, водители, отдыхающие в ночное время, вынуждены оставлять свой транспорт на обочине, что приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий, - отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.Помимо этого, начальник ДП Атырауской области обратил внимание присутствующих на плохое состояние 45-километрового участка автодороги республиканского значения Махамбет–Х. Ергалиев и полностью разрушенную трассу (136 км) между Кульсары и Мукуром, а также отсутствие должного ухода за так называемыми временными (объездными) дорогами, которые обустраивают на период строительства или ремонта основных участков.– Особенно плохого качества объездные дороги, расположенные вдоль строящейся астраханской трассы, на участках Сагиз-Жамансор, а также 16-й разъезд-станция Исатай. Как показывает статистика, с начала этого года на автодорогах республиканского значения произошло 21 ДТП, в которых 19 человек погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести. При этом одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий является узость ширины дорожного полотна. Каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит из-за выезда на полосу встречного движения. Между тем, дороги республиканского значения относятся к III-IV категории, то есть, с шириной в 6-7 метров, - подчеркнул Камза Умбеткалиев.
На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, главный полицейский региона внес предложение расширить до 15 метров автодороги Атырау–Уральск, Атырау–Аккистау, Атырау–Доссор, Доссор–Кульсары–Бейнеу. Оборудовав при этом 4-полосное движение с разделительной бетонной полосой посередине, с последующим переводом указанных дорог в I категорию.
Кроме того, Камза Умбеткалиев предложил провести реконструкцию дорог между поселком Махамбет и селом Х. Ергалиева, а также между городом Кульсары и поселком Мукур, обеспечив ширину дорожного полотна не менее 8 метров, с переводом во II категорию.
