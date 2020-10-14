Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева рассказала, что для организации учебного процесса в дистанционном формате каждая школа самостоятельно определила платформы онлайн-образования - это Bilimland, Edupage, Дарын, которые соответствуют основным запросам учителей. – Ежедневно портал Bilimland посещают более 1,5 млн пользователей. Именно фактов зависания в работе сайта не установлено. В первые недели учебного года были жалобы по поводу исчезновения расписания, построенного при использования платформы, управления школы, функционирования функций мониторинга, загрузка заданий и отсутствие обратной связи. В данный момент управление образования ведет ежедневный мониторинг работы платформы, постоянно поддерживаем связь с руководством компании, и при поступлении жалоб стараемся совершенствовать недостатки. При возникновении вопросов родители и педагоги могут обратиться в наш call-центр платформы Оnlinemektep, написать в Telegram-канал Bilimland или на e-mail адрес, указанный на сайте, а также в школу. Во всех учебных заведениях работают методические кабинеты, которые проводят разъяснительную работу по использованию образовательных платформ, - рассказала Айгуль Мынбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.