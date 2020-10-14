Сегодня наблюдается значительный спрос на жилье. По району в очереди на жилье состоит 995 человек. План ввода жилья на 2020 год составляет 21 000 кв. м, по итогам 8 месяцев ввод жилья составил 12 848 кв. м или 61,2%. - Для повышения доступности жилья наших граждан в рамках реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в селе Токпай ведется строительство двух многоквартирных жилых домов общей площадью – 25 тыс. кв. метров. Таких домов будет – 40. Это 240 квартир, площадь одной квартиры составляет 104,2 кв.м. Подрядчиком является ТОО «КАЗХОЛ»,- рассказал аким Теректинского района Арман Утегулов. Всего с положительным заключением государственной экспертизы в районе имеются 18 ПСД - 8 проектов многоэтажных домов и 10 проектов ИКИ. Это строительство трёхэтажных многоквартирных жилых домов в с.ЖанаОмир, Федоровка, Акжаик и Подстепное. -Предворительно проекты поддержаны. Из них 4 проекта находятся в комитете по делам строительства. Это два проекта МЖД в селе Федоровка, 1 проект в селе Жана Омир и в Подстепном. Ожидаем финансирования,- пояснил глава района. В целях обеспечения доступным жильем трудящихся на селе, местные работодатели через субсидирование затрат планируют построить 106 арендных домов. Также в приоритете развитие индивидуального жилищного строительства. В очереди на получение земельного участка под ИЖС состоит 9833 человек. Для дальнейшего развития ИЖС подготавливается 1465 земельных участков. В селе Федоровка - 528, Айтиева - 429, Аксуат - 310, Тоқпай - 198 участок. На этих участках ведется проектирование и строительство инженерных сетей, это строительство электросетей, газоснабжение и водоснабжение участков. На сегодня завершается строительство водоснабжения на 528 земельных участках в селе Федоровка. В следующем году начнется газификация данных участков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.