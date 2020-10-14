Аким Атырау Кайрат Уразбаев во время прямого эфира в рамках проекта "Antikor.Live" озвучил размер своей заработной платы, передает NUR.KZ.  Заработная плата акима Атырау вдвое меньше, чем у районных акимов области Фото с сайта Azh.kz Глава города выступил на площадке "Antikor.Live". Он ответил на заданные вопросы и взял на контроль некоторые из них. Здесь же была озвучена информация о доходах акимов районов Атырауской области. Выяснилось, что они зарабатывают 755 485 тенге в месяц. На вопрос по поводу зарплаты ответил и Кайрат Уразбаев. Градоначальник сообщил, что получает на руки за вычетом налогов и пенсионных отчислений 380 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.