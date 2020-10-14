Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 октября в областном акимате прошло рабочее совещание по вопросам водообеспечения населения Уральска, в котором приняли участие глава региона Гали Искалиев, его заместители, руководители управлений и ТОО "Батыс су арнасы". Аким области отметил, что в прошлом году были проблемы с обеспечением горожан питьевой водой и справедливые претензии со стороны жителей. Аким города Абат Шыныбеков доложил, что водоснабжение города производится из двух источников, это водоочистные сооружения (ВОС), находящиеся на реке Урал и подземный водозабор (ПВЗ), находящийся на Уральском месторождении в районе поселке Трекино района Байтерек. – ВОС, введенный в эксплуатацию в 1963 году, подает в город воду в объеме 30 тысяч кубометров в сутки, что является его нормативной производительностью. Подземный водозабор введен в эксплуатацию в 1973 году, на текущий момент подача воды в город составляет 22 тысячи кубометров в сутки. Суммарная подача воды в город с обоих источников составляет 52 тысячи кубометров в сутки. Данного объема воды вполне хватает в осенний, зимний и начало весеннего периода. В летний период начинает ощущаться нехватка воды, так как потребление воды населением начинает превышать объем воды, поступающий в резервуары сооружений. Снижение воды в резервуарах грозит отказом насосного оборудования машинного отделения, что в свою очередь приведет к негативным последствиям, - рассказал Абат Шыныбеков. Еще одной основной причиной дефицита воды градоначальник назвал снижение уровня воды в реке Урал, что отражается как на работе ВОС, так и на производительности ПВЗ, поскольку месторождение тесно связано с рекой Урал. – С осени 2019 года предпринимаются меры по увеличению добычи воды на ПВЗ, введена в эксплуатацию одна скважина, которая параллельно обеспечивает водой поселок Трекино и капитально отремонтированы пять скважин. Остро стоит вопрос по водоснабжению поселков Зачаганск, Деркул и планируемого к строительству нового микрорайона «Акжайык». Единственным рациональным предложением считаем использование ресурсов Каменского группового водопровода, - отметил Абат Шыныбеков. Стоит отметить, что в городе проводится реконструкция обводного и напорного канализационных коллекторов, КНС и аварийного участка самотечного коллектора по улице Неусыпова. В общей сложности в 2019-2021 годах будут заменены более 34 км сетей водоотведения, что, по словам акима города, полностью снимет вопрос аварийности всех магистральных сетей водоотведения. Заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" Акылбек Амангалиев рассказал, что система водоснабжения и водоотведения города обслуживает более 109 тысяч абонентов, из них более 105 тысяч – население, 278 – бюджетные организации и более трех тысяч прочих юридических лиц. – За 2019 год добыто свыше 16 млн кубометров воды. При учитываемых расходах на технические нужды в объеме 856 тысяч кубометров реализовано 11,4 млн кубометров, с долей населения 8,9 млн кубометров. Потери составили 1,5 млн кубометров. Как показано на диаграмме, пик потерь пришелся на март. Основной причиной большого разрыва в показаниях считается недостоверность приборов учета при подаче воды в сеть. Одним из немаловажных причин расхода воды — это неэкономное использование воды населением при потреблении как на собственные нужды, так и на хозяйственные цели. На примере одного из многоквартирных жилых домов города можно увидеть использование воды отдельными потребителями в нерациональных количествах, что недопустимо в обществе имеющего недостаток в водных ресурсах. Одним из факторов нерационального использования воды – это его цена, не позволяющая абоненту трезво осмыслить настоящую цену воды и возможности применения, - рассказал Акылбек Амангалиев. Необходимо отметить, что тарифы на услуги для населения составляет 93,86 тенге за 1 кубометр, для бюджетных организаций - 927,87 тенге, для юридических лиц - 587,75 тенге за 1 кубометр. Между тем, кредиторская задолженность ТОО "Батыс су арнасы" составила 580 млн тенге, дебиторская - 339 млн тенге. Население за воду задолжало порядка 245 млн тенге, бюджетные организации 36 млн тенге, прочие потребители около 58 млн тенге. Согласно докладу руководства ТОО "Батыс су арнасы", для безубыточной деятельности ТОО "Батыс су арнасы" на 2021-2025 годы планируется утвердить тариф для населения в размере 305,30 тенге, для бюджетных организаций - 1040,345 тенге и столько же для юридических лиц. Гали Искалиев отметил, что тариф на воду должен быть дифференцированным, и те, кто не экономит ее, должны платить больше. – В прошлом году я давал поручение руководству ТОО"Батыс су арнасы" решить проблему с расточительством воды. У нас есть абоненты, которые в месяц тратят 37 кубометров воды, это очень много. Ни о какой экономии воды даже речи нет. Вы хотите поднять тариф, что станет большой нагрузкой для тех, кто своевременно платит за воду. Вам сначала нужно решить проблему с теми, кто не экономит ее. Почему вы не разобрались с автомойками, которые повторно не используют воду? Сколько их у нас? Используют ли рестораны и кафе жироуловители? Сколько бань используют вторичную фильтрацию воды? Вы сначала решите эти проблемы, потом только приходите за новыми тарифами. Обычное население, которое вовремя платит и экономит воду не должно страдать за тех, кто не платит и не экономит, - заявил глава региона. Кроме этого, аким области поручил проверить состояние сетей водоснабжения и водоотведения для исключения порывов в будущем. – В ноябре мы будем рассматривать бюджет на 2021 год, включите в него необходимые мероприятия. Ситуация с водой, которая была летом этого года, недопустима. 25% населения в летнее время испытывало трудности с водой. Вы говорите, канализацию прорвало, жара была, карантин был, люди дома сидели. Но это не снимает с вас ответственности. Еще раз говорю: воровство, расточительство, отсутствие учета - вот причины того, что вы недополучаете доход и просите повысить тариф. Возможно, его и надо повышать, но только тем, кто не экономит воду и ворует ее, - заявил Гали Искалиев. 