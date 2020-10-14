Иллюстративное фото из архива "МГ" Алексей Цой заявил, что все зависит от эпидемиологической ситуации. - Если ситуация этого потребует, он (режим ЧП - прим. автора) будет вводиться. Но мы надеемся, что сейчас ту стабильность, которая у нас есть в Казахстане, мы сохраним благодаря работе наших служб, благодаря тому, что каждый гражданин будет солидарно участвовать в защите населения, нося маски, соблюдая дистанцию, не организовывать массовые мероприятия. Если все это делать, то есть большой шанс, что мы выйдем без карантина. Но если наши граждане сознательно не будут носить маски, то к сожалению, инфекция - она не выбирает и передается от человека к человеку. Тогда возможно будет усиление карантинных мер, вплоть до введения жестких мер, - сказал Цой Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.