По данным РГП "Казгидромет", 15 октября в Уральске ожидается малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 20 градусов тепла, ночью +5. Ясную погоду прогнозируют синоптики в Атырау, днем +22, ночью +8. В Актобе ожидается безоблачная погода. Днем столбики термометров покажут +21, ночью +5. В Актау ожидается ясная погода без осадков, днем +24, ночью +12.