Сегодня, 5 февраля, в  Атырау с рабочим визитом прибыли министр энергетики Республики  Казахстан Владимир ШКОЛЬНИК и министр по инвестициям и развитию РК Асет ИСЕКЕШЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   ministr5 Сразу по приезду они отправились в село Алмалы Махамбетского района, чтобы  ознакомиться с работой новой птицефабрики ТОО «Алмалы кус». Нужно отметить, что птицефабрика была введена в строй в декабре прошлого года в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Сейчас здесь на специальном содержании находится 57 тысяч цыплят, которые были закуплены на Свердловском государственном племзаводе. -  Весной   будет завезено еще  дополнительно 64 тысяч  цыплят. Первую продукцию они намечают получить в апреле. А в августе текущего года птицефабрика  будет работать на полную мощность, планируется, что птицефабрика будет выпускать до 30 миллионов яиц в год, - рассказал  учредитель ТОО «Алмалы кус» Мурат НАКПАЕВ. Затем рабочая группа посетила животноводческий комплекс по выращиванию коз и переработке  козьего молока ТОО «Сарайшык» и молочно-товарную ферму по разведению крупно-рогатого скота молочного направления ТОО  «Первомайский». ministr1 ministr2 ministr4 ministr6 ministr7