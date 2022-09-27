РИА Новости сообщает, что возвращать уехавших от мобилизации граждан России не будут, заявили в ведомстве. Очереди в ЦОН, ночлег в кинотеатрах: как изменился Уральск с приездом россиян В министерстве обороны России информировали, что в рамках частичной мобилизации ведомство не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам принудительного возвращения российских граждан. «Обращения не разрабатывались и не планируют». Несколько дней назад ряд независимых российских СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщал, что власти РФ рассматривают вопрос введения запрета на выезд из страны военнообязанным. Сегодня, 27 сентября, глава МВД Казахстана отвечал, что даже если военкоматы будут искать уехавших россиян, это не является законным основанием для выдачи людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.