Иллюстративное фото из архива "МГ" Не все казахстанцы из числа социально уязвимых слоёв населения попали в список лиц, которым государство обязалось погасить задолженность по беззалоговым потребительским кредитам. Причиной этому стало отсутствие актуальных данных об их статусе в информационных системах госорганов. "Часто в информационных системах ЗАГС отсутствуют записи о браке либо рождении детей. В связи с этим граждане, имеющие кредит, выпадают из состава семьи, а значит, из категорий, попадающих под действие указа. Эта причина возможна и по другим категориям: семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, воспитывающие инвалидов с детства старше 18 лет; получатели АСП", – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Такие семьи могли не обращаться за пособиями в госорганы, поэтому и не состоят ни в одной из информационных систем. "Кроме того, в информационных системах Министерства образования отсутствуют сведения по четырём тысячам детей-сирот, а также детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 29 лет, потерявшим родителей до совершеннолетия", – добавили в Минтруда. Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова добавила, что сейчас по обращениям граждан формируются дополнительные списки. "Ждём этих граждан, которые относят себя к той или иной категории. Если человек относит себя к категории "круглый сирота", он должен обратиться в МОН, представив три документа: два свидетельства о смерти родителей и свидетельство о рождении. МОН его включит в дополнительные списки и предоставит в Минтруда. Формируется дополнительный список, который передадут в Государственное кредитное бюро для дальнейшей отработки с банками", – пояснила на брифинге в СЦК Светлана Жакупова. Многодетные отцы, официально не имеющие такого статуса, должны обратиться в отделы ЗАГС и оцифровать свидетельство о браке. В случае отсутствия в списке граждане могут обратиться в call-центр Минтруда. Телефоны: 111, 8(7172)74 32 20, 8(7172)75 01 79, 8(7172)15 01 79. "Эта акция не обременена какой-либо точной датой. Даже если человек к концу года предъявит документы о том, что он относится к одной из пяти категорий, то эти списки будут формироваться. Будет проведено списание тем, кто взял кредиты до 1 июня 2019 года. Многодетные мамы приходят и говорят, почему их кредит не списывается, но они кредит получили после 1 июня. Второе условие – сумма кредита не должна превышать трёх миллионов тенге", – добавила Светлана Жакупова. Она отметила гражданскую позицию казахстанцев, которые не относят себя к нуждающимся и хотят вернуть деньги государству. "Указ принят в отношении всех граждан вне зависимости от уровня дохода. Если семья относится к многодетной, то этой семье будет оказана одноразовая помощь в части погашения кредитов в пределах 300 тысяч тенге. По вопросу возврата этих денег: их можно будет вернуть в добровольном порядке. Они вернутся в бюджет и будут использованы на другие цели. Либо человек может оказать эту помощь тем, кто в ней действительно нуждается. То есть уже по собственному критерию оценку провести и отдать эти деньги", – заключила Светлана Жакупова. Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков добавил, что граждан, за которых государство погасило кредиты, не будут вносить в чёрный список. "Никакого чёрного списка нет. Происходит погашение от третьего лица задолженности физических лиц. Это не является негативным фактором. Это погашение, и это нейтральная информация для получения в будущем кредитов. Она никак негативно не будет влиять на возможность граждан получать кредиты в дальнейшем", – подчеркнул он. Всего в списке граждан, подпадающих под действие указа президента, числится 2,289 млн человек. Нацбанк исключил из этого списка: тех, у кого нет кредита; у кого общая задолженность более 3 млн тенге; чьи займы переданы в коллекторские организации. Получился список из 507 363 должников, которым погашают задолженность по 630 633 займам и микрокредитам. "На 20 августа из 507 363 граждан осуществлено погашение задолженности по потребительским беззалоговым кредитам на сумму 105,7 млрд тенге. При этом 263 000 гражданам – это порядка 52% от общего количества – задолженность перед банками погашена в полном объёме. В целом господдержка охватила 98,4% заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – сказал Олег Смоляков. Задолженность по кредитам списывают в порядке очерёдности. В первую очередь погашаются займы, которые имеют высокую годовую эффективную ставку вознаграждения. Во вторую очередь – займы с наибольшей задолженностью основного долга. В третью – займы с наиболее ранней датой заключения займов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.