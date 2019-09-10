Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести деньги:

Также вы можете позвонить по номеру телефона +7 702 406 07 80 Алена Бактыгалиева

Сейчас Исмаилу 2 года 6 месяцев, и он в свои годы не разговаривает, значительно отстает в развитии от своих сверстников. По словам мамы Исмаила Алены Бактыгалиевой, ребенок родился абсолютно нормальным и до девяти месяцев никаких отклонений у него не наблюдалось. – К сожалению, в девятимесячном возрасте Исмаил заболел менингитом. Мы лечились в инфекционной больнице. После болезни у него начались осложнения. Врачи называют это последствием тяжелой нейроинфекции. Кроме этого, нам поставили диагноз плеврит, менингоэнцефалит, гидроцефальный синдром, задержка психоречевого развития, синдром дефицита внимания. Сейчас Исмаилу 2 года 6 месяцев, он ходит, но не разговаривает, значительно отстает от сверстников в умственном развитии, не умеет общаться с другими детьми. Мне, как маме, очень тяжело видеть такое состояние своего ребенка. Ведь жизнь у него только началась, я мечтаю увидеть его полноценным здоровым ребенком, - говорит Алена Бактыгалиева. Выяснилось, что у ребенка имеется инвалидность, и родители намерены по квоте лечиться в столичных клиниках. Но для поддержания состояния Исмаила они решили пройти курсы реабилитации в городе Самара. – До сегодняшнего дня мы два раза ездили в реабилитационный центр Самары. Врачи, конечно, отмечают улучшение в состоянии сына, но этого недостаточно. Мы должны регулярно ездить на реабилитации, в противном случае мы рискуем полностью запустить болезнь. Ведь диагноз очень серьезный, и врачи советуют не прерывать лечение. Предыдущий курс мы проходили в мае, а 15 сентября мы нас ждут для следующего курса, - рассказала женщина. По словам Алены Бактыгалиевой, один курс лечения в Самарской клинике стоит 300 тысяч тенге. Семья своими силами и с помощью неравнодушных граждан собрала 233 тысячи тенге. – Нам не хватает 67 тысяч тенге. Кроме Исмаила у нас есть еще младший ребенок. Я не работаю, ухаживаю за детьми. Супруг работает один, но его заработной платы нам не хватает. Живем на съемной квартире. Поэтому сейчас испытываем трудности со сбором. Просим всех неравнодушных и добрых людей о помощи. Всего через пять дней нам нужно ехать. Помогите, пожалуйста, собрать недостающую сумму. Я знаю, добрых людей много, поддержите нашу семью в такое тяжелое для нас время. Я очень хочу, чтобы наш мальчик смог победить болезнь, - добавила Алена Бактыгалиева.