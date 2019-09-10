Сколько женщин, боясь огласки, готовы сносить унижения и рукоприкладство своего благоверного в надежде сохранить семью. Статистика гласит, что в Казахстане ежегодно от рук мужей и сожителей погибают до 400 женщин. Не лучше обстоят дела и в соседней России, где каждая третья представительница слабого пола страдает от физического насилия со стороны супруга или партнера. Впрочем, и в благополучной Европе, как оказалось, все не так уж благополучно. Ольга Богачук вот уже 15 лет, как переехала из Аксая в Италию. Живет она в небольшом городке Крема на севере страны. Так получилось, что Ольга развелась со своим итальянским мужем и одна воспитывает дочь. - Мне повезло, что бракоразводный процесс прошел безболезненно, из-за ребенка муж не судился. Но это один из тех редких случаев, когда муж ведет кочевой образ жизни, то есть постоянно по работе в разъездах, командировках и в Италии бывает редко. Но в основном, и это я знаю не понаслышке, а от девочек, обратившихся за помощью к нам, все проходит куда сложнее. Особенно, когда речь заходит о ребенке, родившимся в Италии. Мужья просто отбирают детей, а бывшую супругу выгоняют из дома. Таких примеров можно привести много, - говорит Ольга. По ее словам, женщины не хотят снимать розовые очки, и после, столкнувшись с действительностью, ужасаются: «Почему? Что с ним произошло? Он ведь не был таким…» - Я не хочу сказать, что все итальянские мужчины негодяи и насильники. Нет, есть среди них достойные. Но большинство случаев, с которыми мы столкнулись в Ассоциации, один к одному: романтика заканчивается по приезду в Италию, новоиспеченный муж ограничивает супругу в материальной помощи, не разрешает выходить на работу, изучать итальянский язык, без которого никуда. Более того, поднимает на жену руку. А языковой барьер, незнание итальянского законодательства делает девочек беспомощными, и они просто не знают, где искать поддержку в чужой стране. Выслушивая подобные истории, я поняла, что нужно не просто сочувственно вздыхать, но предпринимать реальные действия. И если раньше были только обсуждения в соцсетях – я долгие годы состояла в различных сообществах, где русскоязычные женщины жаловались на своих итальянских мужей, то в августе 2017 мной была создана группа в Фейсбук под названием «Италия. Наши женщины в беде, - повествует Ольга. После этого, по ее словам, в группу стали поступать обращения от женщин, ставших жертвами домашнего насилия. Причем с каждым месяцем таких обращений становилось все больше и больше. - Доходило до того, что приходилось выезжать на помощь, помогать женщинам составить заявление в полицию, ведь зачастую наши соотечественницы не знают итальянского языка и не могут описать все унижения и издевательства, которым подвергаются. Постоянно сталкиваясь с подобными случаями, я поняла, что нужно действовать решительно и заявлять о проблеме домашнего насилия во всеуслышание. Так появилась идея создания Ассоциации юридической и психологической помощи русскоязычным женщинам. Ассоциация получила название «Unione di Donne Associate Russofone» («Союз русскоязычных женщин») – сокращенно U.D.A.R. Вот такое совпадение. И этот «U.D.A.R.» наш ответ на насилие в семье, - считает Ольга Богачук. У Ассоциации, как говорит наша собеседница, есть свой русскоговорящий адвокат Дарья Кондратьева, специализирующаяся на международном праве и помогающая решать семейные конфликты. Сама же Ольга представляет Ассоциацию в Милане, а ее коллега Лилия Меркулова – в Риме. - Наша Ассоциация и группа занимаются в основном психологической помощью и информационной и поддержкой, открывая возможности ознакомиться с законодательством Италии и русскоязычных стран, - разъясняет Ольга. - Это как телефон доверия. Таким телефоном является наша группа в Фейсбук, куда любая женщина может написать о своей проблеме в жизни, попросить совета и помощи. Группа объединяет русскоговорящих женщин со всех просторов бывшего СССР, проживающих по всей Италии. Недавно, например, одна девушка-повар с маленьким ребенком искала работу и обратилась в нашу группу. И в течение часа она нашла работу. Был случай, когда одна женщина поругалась с гражданским мужем, и он выгнал ее на улицу и нужно было срочно найти ей жилье и работу, так как она осталась без средств к существованию. На первое время женщину приютили, а после нашли и работу, и жилье. Нас, русскоязычных, обычно ругают за то, что мы не помогаем друг другу, а практика нашей группы доказывает обратное. Есть и такие случаи в нашей практике, где одной психологической помощи маловато. Бывает так, что нужно проведать человека в больнице, помочь в походах по учреждениям, написании заявления в полицию. В этих случаях у нас есть волонтеры, которые на месте могут встретиться, поговорить с человеком и помочь конкретно. Есть и такие случаи, где нужна юридическая помощь. Это касается в основном случаев насилия в семьях, где есть дети. В таких ситуациях очень важно понимать с самого начала как правильно себя вести, чтобы не наделать ошибок. Вот здесь на помощь приходит наша адвокат Дарья Кондаратьева, которая бесплатно консультирует женщин, обратившихся за помощью. Рассказывая о деятельности Ассоциации, Ольга отмечает, что бывают случаи, когда женщинам, попавшим в трудную ситуацию, помогают деньгами. Пожертвования идут непосредственно на карту обратившейся. Например, так помогали собрать деньги на билет домой в Россию, лекарства. Было и такое, что собирали на бензин, чтобы женщина смогла доехать до бывшего мужа и забрать ребенка. - Были обращения девочек из Аксая, Уральска, и некоторых северных городов Казахстана, ныне проживающих в Италии, - говорит наша собеседница. - Их проблемы связаны, главным образом, с незнанием законодательства касательно рождения детей на территории Италии. На данный момент я продумываю, как добиться общения с одной пострадавшей казахстанкой, которую муж-итальянец, работающий в газовой компании, выгнал из дома, и она, чтобы как-то содержать себя, вынуждена мыть посуду в ресторане. - Я хочу, - продолжает Ольга, - опираясь на свой опыт, дать совет девушкам и женщинам, мечтающим выйти замуж за итальянца: приезжайте для начала в Италию как туристы. Познакомьтесь со страной, ее обычаями и традициями, законами государства, изучите язык. И только потом решайте, готовы ли вы изменить свою жизнь. Что же касается нашей Ассоциации, то мы еще молодые. Но у нас куча идей и проектов на ближайшее будущее. Мы создаем Ассоциацию с эффективным менеджментом, в достаточной мере обеспеченную ресурсами и работающую на результат с акцентом на прозрачность. Мы хотим организовать членство в Ассоциацию, для того чтобы представлять нашу организацию в госучреждениях, чтобы на государственном уровне была известна проблема домашнего насилия по отношению к женам-иностранкам. Несмотря на разницу менталитетов, живя заграницей, женщина вполне способна интегрироваться и вести такой же образ жизни как все граждане Италии. Мы предлагаем нашу помощь для решения наиболее важных задач и проблем, чтобы добиться прогресса в деле развития интеграции женщин. «U.D.A.R.» должен приложить все усилия для этого. Учитывая реалии ХХI века, нам нужна поддержка, как государства, так и простых граждан в целом. Мы хотим добиться того, чтобы матери жили со своими детьми, а адекватные отцы имели возможность видеться с ними. Чтобы женщины, живя в Италии, могли реализоваться, а дети не были бы разменной монетой в конфликте двух взрослых. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.