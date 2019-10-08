Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане пересмотрели методику начисления адресной социальной помощи (АСП). Теперь всем многодетным семьям, имеющим четырёх и более детей, будут выплачивать отдельное пособие. АСП – только тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже 70% прожиточного минимума. Многодетные семьи, отвечающим этим требованиям, смогут получать два пособия: на детей и АСП. Как пояснил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, более 60% детей, которые получают адресную социальную помощь, – это дети из многодетных семей. Поэтому предложили ввести для них отдельное пособие. Его будут выплачивать всем многодетным семьям независимо от их доходов до достижения детьми совершеннолетия, в случае их очного обучения – до 23 лет. "Размер дифференцированный в зависимости от количества детей. В среднем 11 тысяч тенге на одного ребёнка. И общий размер в 4-7 раз превысит размер аналогичного пособия, которое нами было прекращено с 2018 года. 343 тысячи семей будут получать новое пособие, в которых 1,5 миллиона детей", – сообщил министр на пресс-конференции в СЦК. АСП будут назначать малоимущим семьям. Претендовать на неё смогут и многодетные. "АСП будет продолжать выплачиваться малообеспеченным, в том числе и многодетным. Критерии остаются те же. Размер АСП на каждого члена семьи будет определяться как раньше – разница между среднедушевым доходом и 70% от прожиточного минимума. То есть если семья окажется и малообеспеченной, и многодетной, то получит пособие по многодетности и АСП", – отметил министр. Трудоспособные члены семьи должны работать и нести солидарную ответственность за свою семью. Государство будет помогать им в этом – использовать имеющиеся в стране программы занятости. "Мы вносим изменения в программу "Еңбек". Предлагаем льготные условия: увеличить срок микрокредитов с пяти до семи лет, снизить ставку с 6 до 4%, закрепить целевой индикатор для акиматов по обеспечению занятости многодетных. Если трудоспособный отказывается от занятости, то АСП не будет выплачиваться всей семье", – сказал министр. На меры социальной поддержки, включая АСП и выплату пособия по многодетности, на следующий год предусмотрено 320 млрд тенге. Новые механизмы начисления пособий введут с 1 января 2020 года. Получателям АСП придётся подтверждать свои доходы каждые три месяца. Сейчас это делается каждые 6-12 месяцев. "Я считаю это удобным. Сегодня законодательство не требует подтверждения доходов. Нужны только ИИН и заявление. Наличие доходов проверяется через информационные системы", – сказал министр. Изменения внесли, потому что некоторые ради получения АСП скрывали свои доходы. Те, кто незаконно получал помощь, уже вернули в бюджет более 155 млн тенге. Таких семей оказалось более 73 тысяч. "В таких случаях получатель должен добровольно вернуть эти деньги. В случае отказа от добровольного возврата – через судебный орган. Население не отказывается их возвращать, кто-то добровольно возвращает сразу всю сумму, кто-то постепенно. У кого-то, где было небольшое превышение, удерживается с АСП следующего месяца. Поэтому карательного механизма не будет. Пока прецедентов – обращений в суд не было", – добавил глава Минтруда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.