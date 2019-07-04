Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство труда и социальной защиты населения проверило правильность начисления адресной социальной помощи в Казахстане. Анализ показал, что некоторые получали деньги незаконно. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал глава министерства Бердыбек Сапарбаев. Среди основных нарушений: неправильное оформление документов; сокрытие реальных доходов; сокрытие подсобного хозяйства; получение нескольких АСП в разных регионах. - Например, индивидуальный предприниматель получает 100-200 тысяч тенге, а показывает нулевой доход. Есть разведённые семьи, которые получают алименты и не показывают этот доход. Или имеют своё большое хозяйство, 100-200 гектаров земли, выращивают пшеницу, рис, имеют доход. Есть и лица, которые дважды или трижды получили АСП, например, на юге и в центре. На основании этих данных мы говорим, что количество получателей АСП нужно сократить, – заявил Бердыбек Сапарбаев. Сколько конкретно выявлено нарушений и в каких регионах, министр не ответил. Данные анализа направили в правоохранительные органы. "Сегодня АСП по Казахстану получает 1 млн 400 тысяч человек, из них трудоспособны 385 тысяч человек. Они должны заключать социальный контракт и работать. Работа предлагается Центрами занятости на местах. Мы проанализировали количество вакансий и лиц, которые просят работу. Вакансий больше. Конечно, предлагаемая работа может быть за 80 или 90 тысяч тенге в месяц, но нужно соглашаться", – подчеркнул министр. С 1 апреля в Казахстане повысили размер адресной социальной помощи. АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает 20 789 тенге или 70% от прожиточного минимума.