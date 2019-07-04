Иллюстративное фото из архива "МГ" - Много жалоб на машины, которые зарегистрированы на территории Армении, Кыргызстана и России, которые нарушают правила дорожного движения", - сообщил Ерлан Тургумбаев. По его словам, в отношении автовладельцев с номерами из соседних стран никаких мер принять невозможно, поскольку транспорт на территории Казахстана не зарегистрирован. - Они занимаются предпринимательской деятельностью - перевозят пассажиров. Мы предлагаем ввести ограничение и обязательную временную регистрацию таких автомобилей, ввозимых в нашу республику для эксплуатации более чем на 10 суток. Если он транзитный, он может в течение 10 суток пересечь территорию страны. После 10 суток транспорт подлежит временной регистрации. А также ввести запрет на использование гражданами Республики Казахстан таких транспортных средств при оказании услуг при перевозке пассажиров, багажа и грузов, - сказал министр. В Комитете административной полиции сообщили, что в настоящее время вопрос введения обязательной временной регистрациии транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза, эксплуатирующего длительное время на территории Казахстана, проходит стадию обсуждения со всеми государственными госорганами и общественными объединениями. При этом, для его реализации, необходимо внесение дополнений и изменений в закон "О дорожном движении". В случае принятия положительного решения, данный вопрос будет внесен на рассмотрение в Парламент РК в рамках текущей или планируемой законопроектной деятельности. Ранее сообщалось, что казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами.