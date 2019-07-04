Молодежный фестиваль талантов проводится в нашем городе второй год. В этом году количество участников и зрителей было намного больше, нежели в прошлом. По словам организаторов, главная цель фестиваля - это поддержка молодежных инициатив и создание площадки для реализации своих талантов. - Сегодня у нас порядка 1000 людей собралось. Это радует. Свои таланты здесь покажут молодые исполнители, а также танцоры. Для гостей и участников организована концертная программа, в которой примут участие знаменитые артисты Приуралья молодежный коллектив «Ddcommand»,- рассказал директор фонда «Центр поддержки искусства и культуры Уркер» Алишер Гумаров. Проявить себя и принять участие в танцевальном баттле мог каждый желающий, независимо от того, в каком хореографическом жанре он выступает. - О фестивале я узнала из социальных сетей. Решила попробовать свои силы, и вот сегодня я здесь. Не знаю пока, с кем мне предстоит выйти один на один, но уже вижу, что все соперники сильные и достойные победы. Я занимаюсь танцами уже больше 10 лет. Постоянно езжу на различные мастер-классы, чтобы развить свои навыки во всех направлениях хореографии, - сообщила одна из участниц фестивала Аяна Илешева. Необходимо отметить, что гостей молодежного фестиваля в этом году было очень много. Волонтеры, которые выступали в качестве поддержки конкурсантов, заводили толпу зажигательными танцами. Одним из отличительных особенностей мероприятия стала запись молодежного гимна Уральска, который написал молодой исполнитель из команды «Ddcommand». В скором времени планирует снять клип на данную композицию.