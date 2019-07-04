В редакцию "МГ" обратилась местная жительница по имени Валентина, которую возмутили рыночные цены на свежую ягоду. - Вот настало время, чтобы закатывать банки с компотом на зиму. Все же витамины. Пошла на рынок, к ценам не подступиться. Почему продают ягоду так дорого, будто она из золота. Ладно, если были бы приемлемые цены, но купить литровое ведерко смородины или малины обходится дороже, чем килограмм мяса, - сказала Валентина. - Я понимаю, что регулировать цены на ягоду никто не будет. Но, наверное, должны же создавать хоть какие то условия, не знаю, закупать, там где подешевле и перепродавать нам по приемлемой цене. Сами продавцы, которые торгуют ягодой на стихийных рынках, объясняют высокие цены совсем не урожайным годом. - Ну, конечно, цены будут высокими, урожая совсем мало в этом году, да и это же наш труд и заработок. Вы тоже нас поймите, все лето мы ухаживаем за своими дачными участками, сидим тут караулим, чтобы не обокрали и не сняли всю ягоду в наше отсутствие. А вы хотите, чтобы мы за бесплатно все отдали, - сказала продавщица ягоды Елена. Нужно отметить, что цена на ягоду одинакова как в стихийных местах торговли, так и на рынках города. Литровое ведерко смородины или малины стоит 1400 тенге, 10-литровые ведра такой же ягоды стоят - 3500-4000 тенге, 5-литровое ведро абрикоса - одна тысяча тенге, вишни- 2-2,5 тысячи тенге. 5 литров клубники продается по 5 - 5,5 тысячи тенге. Для сравнения: килограмм говядины стоит 1200-1300 тенге, а свинина - 1100 тенге. Стоит отметить, что везде можно поторговаться. Также продавцы уступают тем, кто берет ягоду в больших объмах. Покупать ее в мелкой таре невыгодно совсем - пластиковый стакан объемом 0,5 л смородины, малины или клубники обойдется в 700-800 тенге.