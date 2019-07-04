Вкусное и можно съесть много потому что мало калорий! Необходимо: 250 г творога (обезжир.) 100 г овсяных хлопьев 180 г бананов 100 г яблок 1 ч.л. меда сок половинки лимона Готовим: Хлопья, мед, творог и сок лимона хорошенько смешиваем и оставляем на 40 минут. После добавляем тертое яблоко и пюре банана, перемешиваем. На противень покрытый бумагой для выпечки выкладываем тесто ложечкой Ставим в духовку на 30 минут при 180 градусах.