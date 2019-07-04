Ревнивый муж отрубил ей с помощью топора кисти рук. Прошло 1,5 года после трагедии и Рита решилась на откровенную фотосессию. Фото появились на ее страничке в «
». Судя по комментариям работа вызвала полный восторг. "Какая умница и красавица! Правильно жизнь продолжается!" А Маргарита объяснила ее причину: «Из девушки, у которой особо не было изъянов … я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я ещё не научилась до конца принимать себя такой…» Напомним, теперь уже бывший муж вывез Маргариту Грачеву, мать своих двоих сыновей, в лес 11 декабря 2017 года и на части разрезал ей кисти за то, что она хотела развода. После случившегося он сам привез ее в больницу. Врачам удалось спасти левую кисть, правую восстановить не смогли. Протез сделали в Германии.    