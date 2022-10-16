Возможен туман. Около 60 водителей автобусов бросили работу после введения дифтарифа в Уральске По данным РГП "Казгидромет", 17 октября в Уральске ожидается похолодание.
  • Днем в Уральске температура воздуха составит +9..+11 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +13..+15 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +10..+10 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау - малооблачно. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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