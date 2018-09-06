Иллюстративное фото из архива "МГ" -Сегодня мы презентовали схему регулирования лекарственных средств. Если раньше мы регулировали цены только в рамках гарантированного объёма, то есть государственных закупок, и там мы видим ежегодное существенное снижение по стоимости, то в розничном сегменте у нас не было такой компетенции. Как вы знаете, Глава государства поручил отрегулировать цены и в розничном сегменте и мы предложили модель регулирования, - сказал в ходе круглого стола по вопросам регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения вице-министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. По словам вице-министра, в рамках законопроекта по регулированию цен на лекарства для участников рынка будет установлен коридор колебания цен предельных, в которых компании смогут жить. -Примерно 70% у нас – это добросовестные поставщики, в большинстве случаев они работаю правильно, и наценки у них не такие большие. Но есть и те, кто "хулиганит" на рынке. И как раз-таки эти правила создаются для них. Будет определённый уровень наценок, выше которого будет нельзя ставить цены. Таким образом ценами не смогут спекулировать и завышать в разы, накручивая по 200%-300%. Вы сами можете видеть, когда в одной аптеке цена на один и тот же препарат в разы выше, чем в другой. Наша задача – сделать так, чтобы колебания цен были только в установленных коридорах, - отметил он. Он также отметил, что контроль за ценами лекарств будет проходить с помощью общественного мониторинга и НПО. -Каждый гражданин тогда сможет купить лекарство и будет знать, какова стоимость каждого препарата – эта информация будет на сайте в свободном доступе. По торговому наименованию мы всегда сможем проверить, и если цена будет завышена, то можно будет обратиться. Придёт проверка и на субъект будет наложено административное взыскание. Сейчас законопроект находится в Мажилисе и мы планируем, что к 1 января 2019 года данный нормативный документ вступит в силу, - пояснил он.