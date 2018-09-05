Об этом рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима, строительство деповского моста завершено и его торжественное открытие состоится 7 сентября ко Дню города. Напомним, деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта 2017 года. Официально его закрывали на 2 года и срок сдачи был намечен на 2019 год. Но подрядчик обещал завершить реконструкцию раньше срока. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге. Мост строится за счет компании КПО б.в. Стоит отметить, что деповскому мосту более 50 лет и до этого дня ремонтные работы на нем не производились. Ранее мост был двухполосный 11 метров в ширину, после реконструкции его сделали четырехполосным, по две полосы в каждую сторону и теперь новый мост имеет ширину 19 метров. Кроме того, была построена пешеходная зона шириной 1,5 метра. После открытия деповского моста, планируется закрыть на ремонт омеговский мост.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    