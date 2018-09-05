В Актобе погода без осадков. Днем +19, ночью +11 градусов выше нуля. В Актау ясная погода без осадков. Днем ожидается до +30, ночью +18.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +26 градусов, ночью +13. В Атырау синоптики прогнозируют также переменную облачность. Днем +27, ночью +15.