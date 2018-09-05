В рамках программы президента "Рухани жангыру" состоялась презентация уголка книг-бестселлеров, которые стали популярными на мировом уровне. По словам организаторов, теперь любой желающий может прочитать любую понравившуюся книгу на бесплатной основе. Для этого необходимо обратиться во дворец школьников, оставить в залог стоимость книги и насладиться чтением любимого бестселлера. - Читая эти книги, молодежь сможет выдержать различные испытания в жизни, найти свою профессию, стать личностью, постоянно мотивируя свои мысли, - рассказали организаторы проекта. В ходе презентации молодежь делилась советами о том, как правильно подобрать интересную книгу, как найти время для любимого занятия, с какой книги начать чтение и как заинтересовать друзей. На встрече также присутствовали заведующие городских библиотек, которые отметили, что сейчас растет число читающей молодежи. Стоит отметить, что в уголке были собраны топ 100 книг бестселлеров, которые по всем мировым рейтингам считаются самыми востребованными среди читателей. Выяснилось, что для покупки 100 книг для уголка было выделено 300 тысяч тенге из местного бюджета. - Сегодня мы дали старт проекту "100 шагов к успеху". Данный проект у нас реализуется в рамках программы "Рухани жангыру". Основная цель проекта - это повысить читательскую культуру среди молодежи, чтобы у них формировалась культура чтения. Мы хотим запустить подобный проект в районах и сельских округах нашей области, чтобы при районных библиотеках, при сельских молодежных центрах были такие книжные уголки. Читая такие книги, молодежь сможет мотивировать себя идти к успеху не только социальному, но и в бизнесе, на государственной службе. Каждая прочитанная книга будет шагом к успеху. Отсюда и название "100 шагов к успеху". В этом направлении мы бы хотели, чтобы нас финансово поддержали меценаты и организовали подобные уголки в своем родном селе, - рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Аян САКОШЕВ. Стоит отметить, что среди бестселлеров есть такие произведения, как "Выигрывать любой ценой" Стивена ДЖЕРАРДА, "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Р.КОВИ, "Продавец обуви" Фила НАЙТА, "Богатый папа. Бедный папа" Роберта КИОСАКИ и многое другое. По словам Аяна САКОШЕВА, фонд уголка и в дальнейшем будет пополнятся новыми книгами-бестселларами.