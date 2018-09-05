Иллюстративное фото из архива "МГ" Пять социальных инициатив были озвучены главой государства в марте этого года. После этого, в рамках инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», Национальным Банком Казахстана была утверждена новая ипотечная программа «7-20-25». В настоящее время по количеству принятых заявок на получение займа по данной программе Актюбинская область находится на 4-месте по республике. По данным на 1 сентября, банками второго уровня принято 115 заявок на получение займов почти на 1 миллиард тенге. 76 заявок одобрены, 26 из них уже выданы, сообщил заместитель акима области Серик Туленбергенов. Глава региона подчеркнул необходимость наращивания темпов реализации программы «7-20-25», а также проведения разъяснительной работы по новой ипотечной программе с населением. Аким области обратился к участвовавшим в совещании представителям банков второго уровня – участникам программы «7-20-25» – с просьбой оказывать максимальное содействие заемщикам. - Все пять инициатив главы государства направлены на улучшение благосостояния населения, они должны быть выполнены нами качественно и в срок. Прошу каждого свой участок работы держать на строгом контроле, - обратился к участникам совещания аким области. Активизировать поручено и работу по микрокредитованию граждан, желающих открыть собственное дело. Отметим, главой государства поставлена задача увеличить охват населения микрокредитованием в два раза. По данным на 28 августа, только в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства по области выданы микрокредиты почти на 1,5 миллиарда тенге 364 гражданам. В ходе совещания было отмечено, что инициатива президента о снижении налоговой нагрузки способствовала повышению заработных плат более 32,5 тысячи актюбинцев. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы выделения дополнительных образовательных грантов, строительства восьми студенческих общежитий, а также газификации населенных пунктов. Сегодня природным газом обеспечено 88% от общей численности населения области или более 752 тысяч человек. По данным управления энергетики и ЖКХ, до конца этого года завершится газификация сел Аралтобе Айтекебийского и Жазык Хромтауского районов. Кроме того, продолжается реализация 19 проектов по газоснабжению на общую сумму 6,4 млрд тенге. С их завершением в 2019 году природный газ станет доступен более 7 тысячам жителей 11 сельских населенных пунктов.