Одобрено 76 заявок актюбинцев по программе «7-20-25»
Исполнение в Актюбинской области плана мероприятий по реализации пяти социальных инициатив главы государства рассмотрен на совещании под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Пять социальных инициатив были озвучены главой государства в марте этого года. После этого, в рамках инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», Национальным Банком Казахстана была утверждена новая ипотечная программа «7-20-25». В настоящее время по количеству принятых заявок на получение займа по данной программе Актюбинская область находится на 4-месте по республике.
По данным на 1 сентября, банками второго уровня принято 115 заявок на получение займов почти на 1 миллиард тенге. 76 заявок одобрены, 26 из них уже выданы, сообщил заместитель акима области Серик Туленбергенов.
Глава региона подчеркнул необходимость наращивания темпов реализации программы «7-20-25», а также проведения разъяснительной работы по новой ипотечной программе с населением. Аким области обратился к участвовавшим в совещании представителям банков второго уровня – участникам программы «7-20-25» – с просьбой оказывать максимальное содействие заемщикам.
- Все пять инициатив главы государства направлены на улучшение благосостояния населения, они должны быть выполнены нами качественно и в срок. Прошу каждого свой участок работы держать на строгом контроле, - обратился к участникам совещания аким области.
Активизировать поручено и работу по микрокредитованию граждан, желающих открыть собственное дело. Отметим, главой государства поставлена задача увеличить охват населения микрокредитованием в два раза. По данным на 28 августа, только в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства по области выданы микрокредиты почти на 1,5 миллиарда тенге 364 гражданам.
В ходе совещания было отмечено, что инициатива президента о снижении налоговой нагрузки способствовала повышению заработных плат более 32,5 тысячи актюбинцев.
Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы выделения дополнительных образовательных грантов, строительства восьми студенческих общежитий, а также газификации населенных пунктов.
Сегодня природным газом обеспечено 88% от общей численности населения области или более 752 тысяч человек.
По данным управления энергетики и ЖКХ, до конца этого года завершится газификация сел Аралтобе Айтекебийского и Жазык Хромтауского районов.
Кроме того, продолжается реализация 19 проектов по газоснабжению на общую сумму 6,4 млрд тенге. С их завершением в 2019 году природный газ станет доступен более 7 тысячам жителей 11 сельских населенных пунктов.
