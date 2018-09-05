На открытие нового детсада «Алтын бесік» на 240 мест приехал аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ. - С открытием нового детского сада в Аксае охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составил 100%. По области данный показатель также равняется 100%. По Западно-Казахстанской области действует 500 дошкольных организаций, в том числе 52 частные дошкольные организации. В общей сложности действует 195 детсадов, 58 комплексов «школа-детсад», 247 мини-центров, где воспитывается свыше 31 тысячи детей, - обратился к присутствующим аким ЗКО. Как стало известно, на строительство детского сада компания КПО б.в. выделила 614 миллион тенге. Строительство длилось год. Всего в дошкольном учреждении будут действовать одиннадцать групп - ясли, младшая, средняя и старшая группы. По словам директора комплекса школы-детсад №1 Мергена АБДИРОВА, в новом детском саду созданы все условия, согласно современным технологиям. Здесь есть музыкальный зал с электронным фортепиано, интерактивные доски, компьютеры. Кроме того, открытие нового детсада - это и открытие новых рабочих мест. Так, было трудоустроено 46 человек. Нужно отметить, что в данный момент в детсад №1 посещают 70 детей из мини-центра, затем в детский-сад будут зачислены еще 56 детей, которые стоят в очереди. По государственной программе "Нұрлы жол" школы были построены в областном центре, в Акжаикском, Зеленовском, Бокейординском районах. Также построены спортивные школы. В 2017 году были построены ясли–сад на 320 мест в г.Аксае за счёт иностранных инвестиций и на 50 мест в селе Кентубек Бурлинского района за счёт местного бюджета. Государство уделяет огромное внимание сфере образования. Ведь качественное образование - залог успешного развития страны, - отметил аким области Алтай Кульгинов.