В Иссык-Кульской области Кыргызстана продолжаются III Всемирные игры кочевников. В крупномасштабном мероприятии принимают участие более 2000 спортсменов из более чем 80 стран. Для атырауских спортсменов Всемирные игры кочевников принесли 2 медали. Так, по кыргызской борьбе "Алыш" в весовой категории до 55 кг Акжол Кайыпхан стала обладательницей бронзовой медали. Ранее Акжол уже побеждала в чемпионате страны по дзюдо среди молодежи. Атырауский борец Амандык Абылай, одолев спортсмена из Турции, завоевал бронзовую медаль. Наш соотечественник боролся в абсолютной весовой категории. Отметим, что III Всемирные игры кочевников продолжатся до 8 сентября.Ерлан ОМАРОВ