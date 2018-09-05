Как стало известно, на территории республики с 27 августа по 5 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», целью которого является предупреждение и профилактика подростковой преступности и предупреждение бытового насилия. Стоит отметить, что были организованы рейды для выявления случаев продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, а также нахождение детей в развлекательных заведениях и вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей. - В ходе проведения ОПМ задействовано 155 сотрудников, из них 135 сотрудников управления внутренних дел, 7 представителей образования, 4 врача-нарколога, 2 представителя неправительственных организации, 2 сотрудника прокуратуры, 2 представителя из родительского комитета и 3 представителя общественности, - рассказали в отделе ювенальной полиции МПС УВД города Уральск. По словам сотрудников ювенальной полиции, за первые три дня в УВД г. Уральск было доставлено 78 несовершеннолетних, из них один подросток за совершение преступления, 70 за совершение различных правонарушений и 7 подростков за безнадзорность, 6 из которых были помещены в центр адаптации несовершеннолетних. - Инспекторами отделения ювенальной полиции были задержаны 39 несовершеннолетних за нахождение в ночное время в общественном месте без сопровождения законных представителей, законные представители которых были привлечены к административной ответственности. За невыполнение родительских обязанностей были привлечены 11 родителей, за мелкое хулиганство привлечено 17 подростков, - рассказали в отделе ювенальной полиции МПС УВД города Уральск. Выяснилось, что на учет по различным категориям полицейские поставили 17 несовершеннолетних и 7 неблагополучных семей.