На скамье подсудимых директор кооператива Кемел Жанабеков, на балансе которого был дом с неисправным лифтом и механик Жарылкасын Акжанов, который накануне гибели Айзат Абдисамат ремонтировал подъемник, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В суде № 2 г. Актобе сегодня, 5 августа, начался процесс по нашумевшему делу. Обвиняемых двое – директор кооператива Кемел Жанабеков и механик Жарылкасын Акжанов. - В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, не предвидя при этом возможности наступления смерти человека, хотя при внимательности и предусмотрительности должны были и могли предвидеть эти последствия, допустили наступление общественно опасных последствий в виде смерти человека, - зачитывал в суде обвинения прокурор Асхат Сарсенбаев. При этом механик вину не признает. А директор кооператива пока воздерживается от комментариев по этому поводу, ссылаясь на то, что сначала хочет послушать показания свидетелей. Потерпевшие же настаивают, что подсудимые должны получить наказание в виде лишения свободы. Мама погибшей телеведущей Айша ТОЛЕМИСОВА рассказала о нынешнем состоянии внучки. - После той трагедии девочка даже не может произнести слово мама. Вот до какого состояния довели ребенка! Пусть теперь ответят по закону, - говорит Айша Толемисова. Напомним, 4 апреля в 21.30 в доме в 12 микрорайоне Актобе произошла страшная трагедия. Женщина заходила в лифт с 3-летней дочерью. Девочка зашла в лифт, а женщину зажало дверями, от чего она скончалась. Все произошло на глазах ребенка. 6 апреля аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поручил провести проверку всех лифтов в городе. После чего, супруг погибшей  рассказал о самочувствии дочери. Рената ГАРДИЕВА  