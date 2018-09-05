Если вы относитесь к тому типу людей, для которых смартфон не просто устройство для связи, а нечто особенное, что подходит вам по характеру, цвету, возможностям и доступности, обратите внимание на модель LG G7 ThinQ. Разбираемся почему.
Экран
Вам приходилось пользоваться телефоном под яркими солнечными лучами? Например, листать Instagram? Наверняка, вы сталкивались с тем, что в таких случаях экран отсвечивает и плохо видно фотографии. У LG G7 самый яркий и чёткий дисплей среди всех моделей этой марки, яркость достигает 1000 нит (единица измерения яркости экрана), то есть удобно читать, смотреть видео или просто листать ленту в социальных сетях даже при экстремально ярком освещении.
Система автоматически определяет тип и качество освещения и подстраивает яркость и цветопередачу под окружающие условия. Если вы умеете вручную настраивать устройство, то найдете разные варианты настройки экрана.
Камера
Смартфон оснащен двойной основной камерой. Вторая камера с широкоугольным объективом. На такую камеру, например, можно сделать групповую фотографию, на которой поместятся все, и даже те, кто с краю. Еще одна фишка - это «интеллектуальная камера». Эта функция самостоятельно распознает различные объекты в объективе и подбирает оптимальный режим съемки, различая 19 сценариев съемки: человек, животные, еда, восход, город, макро, небо и прочие. С такой камерой получаются красочные фото, что, конечно же, привлечет внимание к вашей фотоленте на страницах в социальных сетях.
Звук
Инженеры LG серьезно подтянули звуковые возможности нового смартфона. Во-первых, в G7 установлен громкий динамик, который получил название Boombox. Благодаря резонатору объемом в 17 раз больше, чем в предыдущих смартфонах LG, вы получите громкий и объемный звук. Во-вторых, в смартфоне используется мощный преобразователь звука (музыкальный процессор) с технологией DTS-X Virtual Surround Sound. Благодаря этому G7 выдает громкий и насыщенный звук в наушниках. Разработчики сделали гибкую систему настройки звучания. Смотрите кино? Установите соответствующий режим и наслаждайтесь просмотром. Для тех, кто часто записывает звук на диктофон, инженеры оснастили смартфон новой системой распознавания речи. Находясь в очень шумном месте, смартфон четко различит голос и уберет шум. Отлично подойдет для журналистов или видеоблогеров.
Производительность
С производительностью все просто. G7 укомплектован мощнейшим процессором для Android-смартфонов на данный момент - Snapdragon 845. Он идеально подходит для современных 3D игр и приложений. В популярных PUBG или World of Tanks Blitz смартфон стабильно удерживает 50-60 кадров в секунду на высоких настройках, то есть картинка плавная, без неприятных задержек и помех.
Цена и где купить
Цена LG G7 приблизительно такая же, как и у других флагманов на рынке. Если вы захотели приобрести G7 прямо сейчас, то можно поискать выгодные предложения. Например, в Kcell Store можно купить смартфон по акции «Контрактный телефон». «Контрактный телефон» – это возможность приобретения смартфона в рассрочку, но помимо самого смартфона, вы получаете пакет услуги связи от оператора. Официально рекомендованная цена LG G7 - 309 960 тенге. Если вы оформите рассрочку на 12 месяцев в Kcell Store, то ежемесячный платеж составит 25 830 тенге, куда будут включены 30 ГБ интернет трафика, 300 минут на звонки на других сотовых операторов Казахстана и безлимитная связь внутри сети Kcell/Activ. Акция «Контрактный телефон» подключается по результатам успешного прохождения скоринга.
Подробнее ознакомиться с предложением и выбрать удобные условия рассрочки можно тут
.
Лицензия АБА № 000950 выдана АИС РК. Лицензия Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 48 от 27.12.07
Новости Компаний.