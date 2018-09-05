Ip-YAPhlsxEПо словам очевидцев, 3 сентября примерно в 17.00 в районе железнодорожного вокзала г. Атырау. произошла постановка между неизвестными мужчинами. В это время несколько сотрудников ДПС оформляли протокол нарушителю ПДД и один из них решил вмешаться в драку. - Сотрудники ДПС попытались разнять троих разьяренных мужчин. Одного из нарушителей удалось отвести в сторону. Несмотря на преимущество нападавших, полицейский дал достойный отпор дебоширам, - рассказали очевидцы. В пресс-службе ДВД Атырауской области пообещали прокоментировать данный инцидент позже.