Сегодня, 5 сентября, в эксплуатацию сдали шестиэтажный дом по улице Второй километр. Дом был построен в рамках государственно-частного партнерства. - Все эти дома были построены в 1960 году прошлого столетия. Нашим соседям повезло, им сегодня дают новые квартиры. А мы все еще живем в аварийном доме. Подрядчик обещает и наш дом снести и построить новый. Надеемся, что так и будет, - говорит жительница аварийного дома Асия. - Я переехала в наш старый дом в 2006 году. Дома были аварийные. В 2015 году мы попали в эту программу и нас переселили во временное жилье. Правда, были трудности. Первый подрядчик нас подвел. Строительство приостановились. Мы вообще думали, что дом так и не построят. Но затем за дело взялся второй подрядчик, который в итоге и построил нам дом, за что ему спасибо, - поблагодарила Надежда Сурова. По словам руководителя подрядной компании ТОО "Орал-Полимер", здесь были снесены три двухэтажных дома. - Дома были аварийные. Во время строительства нового дома жильцы были переселены во временное жилье. К строительству приступили в 2017 году. Строили мы на свои средства. Государство помогло нам при подведении инженерных сетей и благоустройстве, - рассказал руководитель ТОО "Орал-Полимер" Роберт Ирменов. - Сегодня квартиры в рамках ГЧП получили 32 семьи. Стоит отметить, что остальные 100 квартир будут проданы по коммерческой цене. Кстати, покупают квартиры и в рамках другой госпрограммы "7-20-25". Поздравить новоселов приехал заместитель акима области Багдат Азбаев. - Поздравляю всех с днем города. Очень приятно, что сейчас сдается в эксплуатацию большой и красивый дом вместо аварийного жилья. Аварийных домов в нашем городе много, и работа в данном направлении будет продолжена. Жильцам желаю счастья, и пусть в ваших новых домах будет полно детей, - пожелал Багдат Азбаев. Напомним, в Уральске насчитывается порядка 200 ветхих домов, и 40 из них официально признаны аварийными. За последние несколько лет снесены порядка 14 аварийных домов и это уже второй дом, который сдали в рамках ГЧП в Уральске.