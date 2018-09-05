Впервые идею о патриотическом авто – мотопробеге озвучил президент мотоклуба «Wheels Brothers MC Atyrau» Олег Шмаль 23 августа, на встрече с главой государства в рамках его рабочего визита в Атыраускую область. Данная инициатива будет осуществлена в рамках статьи главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" по направлению «Туған жер». Впервые идею о патриотическом авто – мотопробеге озвучил президент мотоклуба «Wheels Brothers MC Atyrau» Олег Шмаль 23 августа, на встрече с главой государства в рамках его рабочего визита в Атыраускую область. Цель проекта – пропаганда духовного богатства, современного развития и культурно-этнического единства народа независимого Казахстана. - Мы планируем охватить самый длинный маршрут нового Шелкового пути - от Китая до Западной Европы от Желтого до Северного Моря. Маршрут составит порядка 12 000 километров. Конечно же, масштабность зависит от бюджета, поэтому мы бы не отказываемся от партнерской и спонсорской помощи. Данный авто-мотопробег в подобном формате «народной дипломатии» будет проведен впервые среди стран-участниц союза, поэтому мы хотим основательно подготовиться, набрать участников, оснастить транспорт и т.д. Скажу только, что реализация нашего проекта запланирована на следующий год. И о сроках пока говорить рано, - рассказал инициатор проекта Олег Шмаль. Всем желающим принять участие в пробеге достаточно быть физически крепким, увлекаться экстремальным мототуризмом, любить и знать свою страну, ну и как минимум один иностранный язык для полноценного общения. По поводу партнерской и спонсорской помощи можно обращаться по телефону: 8 701 111 2136.