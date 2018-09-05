Фестиваль КВН на кубок акима города был организован в рамках празднования Дня города. Поболеть за команду земляков собрались тысячи жителей и гостей города, которые с нетерпением ждали выхода своих любимцев. По словам организаторов, в играх принимали участие игроки премьер-лиги и высшей лиги. - Среди наших гостей команды высшей лиги КВН "Фемида" из города Актобе, команда "Боранкул" из Мангистауской области. А также яркие игроки из премьер-лиги: команда КВН "Юсуф Мироглу карындастары" из города Алматы и сборная акима Кызылординской области. Наш город будут представлять команды "Талант" из ЗКГУ, команда "Еркин", а также игроки из Таскалинского района "Оян", сборная детских игр КВН "Біздің уақыт" и чемпионы прошлогодних игр премьер лиги "Акырап-25". Всего в сегодняшних играх КВН участвуют 10 команд, - рассказал заместитель директора команды КВН "Акжайык" Даурен АХОНОВ. Как выяснилось, изначально были заявлены 12 команд-участниц. Однако команда из Уральска "Гранд" не смогла выступить, так как половина участников на данный момент находились в другом городе, а команда из города Атырау на момент фестиваля участвовала на других играх КВН. Стоит отметить, что особенностью в этом году является то, что игра проходила под открытым небом и вход был бесплатным. - В качестве ведущего мы пригласили звезду КВН Газиза ЕРБОЛАТА из команды "Назар аудар". В прошлом году мы собрали около 4 тысяч зрителей. Сегодня, надеемся, будет не меньше. Мы очень рады, что сможем подарить хорошее настроение нашим горожанам ко Дню города, - заявил Даурен АХОНОВ. Поздравить жителей и гостей города приехал заместитель акима города Мирболат НУРЖАНОВ, который отметил, что игры КВН с каждым годом пользуется все большей популярностью среди молодежи. - Молодежь просит именно такие мероприятия. Мы приготовили много интересных мероприятий не только для молодежи, но для всех жителей и гостей город. Приглашаем всех желающих принять участие в праздновании Дня города! Всех с праздником! - поздравил Мирболат НУРЖАНОВ. Стоит отметить, что кубок акима выиграла Актюбинская команда "Фемида" и получила в подарок LED телевизор. Второе место и коптер достались женской команде "Юсуф Мироглу карындастары" из Алматы. Третье место и игровую приставку Play Station 4 выиграла команда "Талант" из Уральска. Лучшим игроком был признан Нурбол САГИДУЛЛИН. Ему вручили IPHONE7.