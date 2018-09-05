С утра 5 сентября доллар продается по 371 тенге в обменниках города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Покупка американской валюты составляет 366 тенге. Российский рубль продается по 5,52 тенге, покупка составляет 5,35 тенге. Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 сентября составил 369,32 тенге. По сравнению с утренней сессией 4 сентября нацвалюта к доллару подешевела на 2,37 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  