Лечение в одном из многочисленных термальных курортов мирового уровня Чехии и Венгрии рада предложить жителям Атырауской области туристическая компания ТОО «Premium Education and Tourism».
Богатый опыт врачей, привлекательные цены и высокий уровень комфорта.
Курорт Карловые Вары - самый известный курорт Чехии
- Оздоровиться в Карловых Варах в Чехии особенно полезно людям, страдающим заболеваниями системы пищеварения, - рассказала руководитель компании Premium Education and Tourism Зоя Амрахова. - Целебная вода помогает лечить пациентов прежде всего с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, диабета, ожирения, опорно-двигательного аппарата, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и желчных протоков, восстановление после онкологических заболеваний, неврологические заболевания. Классическая санаторно-курортная терапия в Карловых Варах включает в себя водолечение (питье, ванны, подводный массаж, души), грязелечение, газолечение, электротерапия
Цены начинаются 3*- 4* от 280 000 тенге (стоимость указана на одного человека за 10 ночей)
Включено: трансфер из/в аэропорт, проживание, питание, медосмотр, лечение от 15 процедур в неделю, питьевой курс и так далее.
Дополнительно оплачивается:
• авиабилет Атырау-Москва – Прага- Атырау по текущим тарифам.
• консульский сбор
Отдых и лечение в Венгрии
Курорт Хевиз – город в западной Венгрии, который находится в юго-западной части озера Балатон, крупнейшего тепловодного озера Европы. Его вода является целебной. Лечебный туризм и реабилитация самая популярная составляющая туризма в Венгрии.
Показания к лечению термальной водой и грязями Хевиза - заболевания опорно-двигательного аппарата, полиартрит, остеохондроз, остеопороз, радикулит, ревматизм, воспаления нервных окончаний и нарушения движений, связанных с поражением костного аппарата, заболевания двигательного аппарата, связанные с нарушением обмена веществ функциональные невралгические заболевания, стресс, реабилитация после травм и ортопедических операций, гормональные расстройства, гинекологические заболевания (например: спайки матки, бесплодие, расстройства менструального цикла).
Цены начинаются 3*- 4* - от 235000 тенге (стоимость указана на одного человека за 10 ночей).
Включено: трансфер из/в аэропорт, проживание в отеле, питание, медосмотр, лечение 12 процедур в неделю + питьевой курс.
Дополнительно оплачивается :
• авиабилет Атырау-Москва –Будапешт –Атырау
• консульский сбор
Агентство «Premium Education and tourism» окажет профессиональные услуги по подбору санатория и организации поездки.
Наш адрес: г. Атырау, пр. И. Тайманова, 58, офис 5А. Тел: 8 747 771 72 00 , 8 747 711 72 00.
