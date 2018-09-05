Воинские части регионального командования «Запад» поддержали ежегодную республиканскую акцию «Дорога в школу», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Военнослужащие регионального командования «Запад» приняли активное участие в республиканской акции "Дорога в школу", в рамках которой всеми  необходимыми школьными принадлежностями, школьной и спортивной формой были обеспечены более 50 детей из малоимущих семей. - Этот список не окончательный, мы планируем его пополнить, так как акция продлиться до 30 сентября. Региональное командование «Запад» всегда оказывает содействие и поддержку различным программам и социальным акциям, «Дорога в школу» остается в этом числе уже несколько лет. Отметим, что в  этом году помощь получили все многодетные семьи военнослужащих без исключения. Также отдельными военнослужащими оказывается помощь в подготовке в школу путем личного обращения, -  рассказал руководитель службы по организации работы с семьями военнослужащих регионального командования Эльвира Акынбаева. Напомним, что с начала проведения акции "Дорога в школу" по сегодняшний день 10 116 детей получили материальную помощь на общую сумму свыше 144 млн тенге. Благодаря поддержке государственных учреждений и малого и среднего бизнеса дети получили все самое необходимое – школьные и спортивные костюмы, кроссовки, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Стоит отметить, что особое внимание в рамках акции уделялось выявлению детей, не посещающих школы, а также оказанию помощи детям из социально уязвимых слоев населения. Камилла МАЛИК