По словам и.о. акима Теректинского района Лауаза УАЛИЕВА, в целов в районе наблюдается тенденция к увеличению рождаемости. - За 7 месяцев на свет появилось 332 новорожденных. Однако увеличились случаи смертности со 187 до 199. Увеличился показатель онкозаболеваний со 119 до 132, - сообщил Лауаз УАЛИЕВ. Однако в управлении здравоохранения ЗКО отметили, что поданная и.о. акима Теректинского района информация по поводу увеличения показателя онкозаболеваний неверная. - Благодаря проведенным скринингам по раннему выявлению онкозаболеваний отмечается увеличение выявляемости данного вида заболеваний со 119 до 132, - пояснили в управлении здравоохранения ЗКО. Также стало известно, что за 7 месяцев 2018 года в 6 объектах здравоохранения центральной районной больницы проведены капитальные ремонты на сумму 61,9 млн тенге. На этапе прохождения экспертизы находится проект капремонта 6 медпунктов районной больницы села Акжайык.