В начале нового учебного года в социальной сети появилось несколько жалоб от родителей учащихся о том, что руководство школы принуждает их покупать дополнительные рабочие тетради. Данную ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности начальника городского отдела образования Алмабек Кабдолов. - Руководителям школ запрещается требовать от родителей рабочие тетради по всем предметам. Если будет обнаружен данный факт, то будет применена соответствующая мера. Как вы знаете, каждый учебник тяжелый, а рабочие тетради добавляют дополнительный вес. Если все это носить вместе, ребенку будет нелегко. Вместо них вы можете использовать обычные тетради,- сказал Алмабек Кабдолов. Отметим, что на сегодняшний день Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения разрабатывают четкие стандарты соблюдения всех учебных принадлежностей, учебников и других учебных материалов с санитарными нормами. В случае выявления фактов нарушений закона в школах, можно обратиться по телефонам: 35 48 45, 8 775 956 93 09