Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДВД ЗКО, в ежедневных сводках полиции не обходится без мошенничеств, несмотря на информирование населения о мошенниках, люди все равно попадаются на их уловки. Мошенники, действующие на сайтах объявлений, используют в своих махинациях различные способы обмана. Жертвой мошенников сайтов с объявлениями может стать как покупатель, так и продавец. Так, мошенник в роли покупателя делает звонок по объявлению о продаже. Связавшись, сразу предлагает выкупить товар, даже соглашается внести предоплату. Но приехать сам не может и предлагает осуществить перевод средств на карту.В процессе беседы обманщик старается заполучить как можно больше данных по вашей карте: привязку к мобильному телефону, коды, поступающие по СМС, CVV2 или СVC2. - 2 сентября неизвестный человек, войдя в доверие через сайт «OLX», обманным путем (под предлогом покупки колес) со счета жительницы Уральска снял 84 тысячи тенге через терминал «Сбербанк», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - 27 августа неизвестный путем обмана (под предлогом продажи автозапчастей) через терминал Народного банка завладел деньгами в сумме 60 тысяч тенге, принадлежащие жителю г.Уральск. Чаще всего, говорят полицейские, мошенники действуют по одной и той же схеме. Вы находите информацию о продаже товара по выгодной цене. Созваниваетесь с продавцом, который разъясняет, что он иногородний, живет недалеко, а товар вышлет. Вас предлагают внести за товар предоплату или оплатить покупку целиком.После зачисления денег на счет мошенника, он отключит телефон и пропадет.1. Всегда внимательно, не отвлекаясь на посторонние дела, прочитывайте информацию в объявлении полностью, особенно то, что написало очень мелким шрифтом. 2. Критично относитесь к сверхвыгодным предложениям, а лучше попросту игнорируйте, так ваши деньги будут целее. 3. Убедитесь с помощью интернет схем и карт, что место для собеседования расположено в офисе. 4. Не нужно поддаваться на уговоры внести предоплату за товар. Если невозможности приобрести товар без предоплаты, поищите другой сайт. 5. Ни в коем случае не делитесь своими паспортными данными, информацией о банковской карте, телефоном и иными персональными данными. 6. Загрузите на телефон или планшет современный антивирус, он избавит вас от многих проблем и выручит много раз.1. Для перечисления денег на карту необходимо и достаточно передать плательщику лишь её номер. Никогда не говорите CVV кода, расположенный на тыльной стороне карты! 2. Чтобы получить предоплату на карту от вас требуется сообщить лишь ваш телефонный номер, привязанный к «онлайн- банкингу». Деньги поступят на счет без проблем. 3. СМС-сообщения, всегда прочитывайте внимательно. Ни с кем не делитесь информацией о полученных на телефон кодах активации! 4. К услуге «мобильный банк» ни в коем случае нельзя подключать другие, особенно незнакомые номера телефонов.