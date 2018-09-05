Иллюстративное фото

Органами досудебного расследования установлено, что в марте 2018 года подсудимый, будучи инспектором ЛОВД на станции Макат Атырауской области, оказывал активное участие и поддержку движению «Демократический выбор Казахстана», которое ранее было признано судом на территории Казахстана запрещенной экстремистской организацией.

- В суде полицейский пояснил, что у него изменились политические взгляды после ежедневных просмотров видеороликов о деятельности ДВК, из-за которых он решил поддержать запрещенную организацию и под фейковым аккаунтом вступил в группу «ДВК Активист» в мессенджере «Телеграмм». Затем инспектор, находясь на службе, публиковал в группе лозунговуые аудиозаписи и свое фото с надписью «Полиция с народом, вперед ДВК! Победа за нами!». Кроме этого, он вступил в еще одну группу под названием «ДВК Запад», где участвовал в онлайн-голосовании в пользу Мухтара Аблязова и движения«ДВК», - рассказали в пресс-службе в пресс-службе суда №2 г.Атырау.

Уголовное дело в отношении полицейского поступило в суд с ходатайством прокурора о рассмотрении в согласительном производстве, так как подсудимый в ходе досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

- Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 405 УК РК "Участие в деятельности организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года, - уточнили в пресс-службе суда №2 г.Атырау.

Приговор не вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ