Перед 1 сентября учителей из нескольких регионов Казахстана заставляли делать подворовые обходы, проводить анкетирование и участвовать в субботниках. Об этих фактах написала депутат Мажилиса Ирина СМИРНОВА.

Министр образования и науки не раз говорил о том, что привлекать педагогов к работе, не связанной с их деятельностью, нельзя. Однако теперь в отделах и управлениях образования ссылаются на добровольную помощь со стороны учительской общественности. К примеру, 24 августа 2018 года аким города Атбасар пригласил к себе в городской акимат директоров школ города, заведующих детскими садами, директоров дополнительных организаций образования, директоров колледжей и обратился с просьбой помочь разнести уведомления налогового управления жителям города. -Нужно было помочь разнести уведомления налогового управления жителям города Атбасар на оплату налогов на недвижимость, землю, транспорт и так далее за 2017 год в связи с тем, что срок уплаты налогов заканчивается 30 сентября 2018 года. Эту работу ГУ "Аппарат акима Атбасар " попросили провести до 1 сентября не в ущерб учебным занятиям, – пояснили в отделе образования города Атбасар. Другой случай произошёл в Алматы, сообщила на своей странице Facebook Кларенция МАН. В средней школе №121 учителя проводили анкетирование по медстрахаванию среди родителей школьников. Анкетирование и его организация были добровольными как со стороны учителей, так и со стороны родителей, заверила директор школы Толкын ХОДЖАЕВА. -Центр занятости попросил нас провести анкетирование по медстрахаванию на добровольной основе, поэтому мы с родителями проводили анкетирование только на добровольной основе. Родители были предупреждены, что анкетирование проводится на добровольной основе. Учителя тоже проводили анкетирование только на добровольной основе, – сказала она, отметив, что подобные просьбы поступают в школы не часто. Также в социальных сетях сообщили о том, что педагогов Алматы привлекали к субботнику 25 августа. В управлении образования города подчеркнули, что у учителей шестидневная рабочая неделя и 25 августа являлся рабочим днём, в связи с чем организации образования осуществляли свою работу в плановом режиме. Однако, по словам чиновников, учителя выполняли свою работу и не привлекались к уборочным работам. -Поручений по проведению субботников в организациях образования либо участию учителей в каких-либо мероприятиях по санитарной очистке города не было. Учителя школ города к субботникам ранее также не привлекались, – отметили в акимате. Комментируя случаи привлечения учителей к работе, не связанной с их деятельностью, министр образования и науки РК Ерлан САГАДИЕВ напомнил, что учителя не должны вообще вмешиваться в работу, которая их не касается. -Им запрещено вмешиваться. У них есть пять документов, которые они заполняют. Есть чёткий план работы, который они исполняют: только качественное преподавание детям. Всю другую работу исполнять они не имеют права. И если такие сигналы с акиматов поступают, мы с ними будем разбираться, – сказал он в кулуарах Правительства. Министр добавил, что в случаях таких фактов учителя должны обращаться в областные управления образования.