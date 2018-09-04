По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем будет +27, ночью +13. В Атырау переменная облачность, +28 днем и +17 ночью. В Актобе также переменная облачность, +22 днем и +7 ночью. В Актау днем столбики термометра поднимутся до +30, ночью +17.