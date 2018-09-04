Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе суда ЗКО рассказали, что приговор в отношении полицейского был вынесен 29 августа в Акжайыкском районном суде №2. - Приговором суда обвиняемый осужден по ст. 287 ч.3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и по ст. 291 ч. 3 п. 1 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств лицом с использованием своего служебного положения". В совокупности ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. К тому же он лишен звания лейтенант полиции и ему установлен пробационный контроль. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Нужно отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в июле сотрудник Тайпакского отдела полиции Акжайыкского РОВД, находясь на дежурстве, похитил пистолет, принадлежащий другому инспектору. Утром, сдав дежурство, он взял спрятанный пистолет и уехал в город.