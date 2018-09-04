Иллюстративное фото По распространенной информации Атырауского производственного филиала АО "КазТарансГазАймак", отключение газа связано с планово-предупредительными ремонтными работами УМГ АО "Интергаз Центральная Азия" на ГРС-1 "Атырау". - Подача газа в левобережной части города будет временно прекращена в период с 10 по 15 сентября от Железнодорожного моста до п.Дамба, - говорится в сообщении.