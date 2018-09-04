По словам жителей поселка, в 2017 году была сдала долгожданная система централизованного водоснабжения, реализованная по программе "Ак Булак". Однако жители поселка утверждают, что вот уже несколько недель как в поселке нет воды, они вынуждены брать воду из самодельных колодцев, санитарное состояние которых никто не проверял, забор воды никогда не осуществлялся, а ремонтом системы водоснабжения, водокачки никто не занимается. Сельчане говорят, что в жару 30-40 градусов они таскают воду бидонами из колодцев. - Насколько нам известно, ответственен за работу системы водоснабжения районный водхоз, находящийся в поселке Жанибек, который сейчас бездействует. Что за халатное отношение к бюджетным средствам? На бумаге программа выполняется, поселок якобы подключен к системе водоснабжения, а на деле таскаем воду из старых самодельных колодцев. Просим разобраться с данной очень актуальной и значимой проблемой! - возмутился житель села Абай ЕРИМБЕТОВ. Как рассказали в сельском акимате, проблема в поселке с подачей воды действительно была из-за выхода из строя насоса. - Из-за частых перебоев элекроэнергии насос вышел из строя. Согласно подпункту 7.2. договора гарантийный срок обслуживания объекта составляет 2 года. В связи с чем подрядной организацией ТОО «ВодЭкоФильтр» 31 августа этого года указанные дефекты были устранены и в поселке возобновили подачу воды, - рассказала статист сельского акимата Райгуль НИЯЗКУЛОВА.